“Juve da scudetto?” | la risposta di Allegri

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sofferta vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia. Di seguito quanto evidenziato: Su Vlahovic: “Siamo contenti del suo acquisto e anche di quello di Zakaria. Dusan è un giocatore che ha delle caratteristiche che non avevamo. Deve migliorare, deve essere più pulito nel gioco e attaccare meglio la profondità.” Sui possibili supplementari: “C’era il rischio, abbiamo fatto un bel secondo tempo. Ci siamo un po’ addormentati dopo il loro gol, poi siamo tornati a far bene.” FOTO: Imago –ntusMorata nel ruolo di Mandzukic? “Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento. Di spalle non riesce ad esprimersi al massimo, stasera è entrato bene, così come gli altri. Il ...

Advertising

Gazzetta_it : I grandi ex: “Scudetto? Mai dire mai, la Juve ha nel dna imprese così' - tuttosport : #Juve, #Allegri: '#Vlahovic bravo, ma può migliorare'. E sullo scudetto dice... - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: Juve in semifinale di Coppa Italia ma fuori dalla lotta Scudetto secondo Allegri: 'Le prime tre sono fuori dalla nostra por… - Fprime86 : RT @CorSport: #Allegri, la #Juve ora vola: 'Ma lo scudetto è fuori dalla nostra portata' ?? - surfasport : ???? ALLEGRI 'SIAMO STATI FORTUNATI' ?? Queste sono state le parole di Max #Allegri nel post partita di #JuveSassuolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve scudetto

Commenta per primo Lavola in semifinale di Coppa Italia e tra i protagonisti ci sono ancora i due nuovi acquisti ...- 'Potenzialmente siamo a 11 punti dall'Inter, e siamo a 7 punti dal ...... Allegri: "Con la Samp attenti in difesa, abbiamo solo un centrale" Zakaria: "Essere allaè un sogno. Nessun paragone, voglio essere me stesso" Allegri: "? Non mi piace sognare, siamo ...La vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia porta altra fiducia in casa Juventus. Massimiliano Allegri ... Queste le sue parole in merito ai microfoni di Sport Mediaset: "Scudetto? Siamo ...Nonostante questo nuovo entusiasmo che si respira in casa bianconera, però, Allegri vola molto basso e non crede possibile una rimonta in ottica Scudetto. Juventus-Sassuolo: Allegri si gode i nuovi ...