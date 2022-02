Il colore di un fiore può trasmettere un'emozione. Ecco quale, caso per caso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un fiore può nascondere significati importanti, anche e soprattutto in base al colore. Ecco cosa abbiamo scoperto, per esempio, sul conto degli stati d'animo che le varie tonalità sono in grado di suscitare. Da conoscere e sfruttare a seconda delle occasioni… Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unpuò nascondere significati importanti, anche e soprattutto in base alcosa abbiamo scoperto, per esempio, sul conto degli stati d'animo che le varie tonalità sono in grado di suscitare. Da conoscere e sfruttare a seconda delle occasioni…

Advertising

Gius67 : @ViolaMilano Il colore verde mi ricordano i prati in fiore - Angels_fall5 : RT @AnnaRDelorenzo: A febbraio meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un lembo di cielo e delle nuvole da inseguire, la vibrazione d… - ferrarisergio4 : RT @jazzydi52: @ferrarisergio4 My favorite flower and favorite color Il mio fiore preferito e il mio colore preferito. grazie. - jazzydi52 : @ferrarisergio4 My favorite flower and favorite color Il mio fiore preferito e il mio colore preferito. grazie. - shecompIains : «Al mio funerale, non far vestire nessuno di nero. Lo so che è il mio colore preferito, ma non voglio nessuno vesti… -