Chi l’ha visto | la conduttrice è appena morta

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ÈDonatella Raffai, la prima storicadi Chi l'ha? e, precedentemente,di Telefono Giallo, suo antesignano, con Corrado Augias. La giornalista eaveva 78 anni. Aveva da tempo abbandonato la televisione pubblica per sua scelta. Nel 2000, la sua ultima apparizione. Sposata da una vita con Sergio Maestranzi, ex regista Rai, è stato lui a darne annuncio della scomparsa dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle 12:30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia 732. Chi era Donatella Raffai Figlia secondogenita dell'ammiraglio Antonio Raffai e di Maria Jelardi, entrambi di nobili famiglie, una veneta e l'altra campana, è – per parte materna – pronipote del senatore marchese Nicola Polvere. Fu sposata con il "re dei ...