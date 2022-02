Carceri | sindacati | stato di agitazione in tutta la Campania

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Carichi di lavoro non più fronteggiabili con gli attuali organici, eccessivo ricorso al lavoro straordinario, mancati pagamenti e luoghi e postazioni di lavoro inadeguati e spesso insalubri: sono ...

Advertising

Yogaolic : RT @cronachecampane: I sindacati della polizia penitenziaria proclamano 60 giorni di agitazione dopo l'incontro con il direttore del carcer… - zazoomblog : Carceri i sindacati: “60 giorni di stato d’agitazione a Poggioreale” - #Carceri #sindacati: #giorni #stato - anteprima24 : ** #Carceri, i sindacati: '60 giorni di stato d'agitazione a #Poggioreale' ** - cronachecampane : I sindacati della polizia penitenziaria proclamano 60 giorni di agitazione dopo l'incontro con il direttore del car… - amolivenews : Da troppo tempo i sindacati di categoria denunciano la drammatica situazione all’interno della Casa Circondariale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri sindacati

"Viste le condizioni attuali, - continuano i- è legittimo preoccuparsi per la sicurezza interna ed esterna al carcere, ed è doveroso investire di tale difficile situazione anche le ...... pochi ma in aumento, che si verificano nelle caserme delle varie armi e nelle, infine ...teppaglia fascista che forse stava festeggiando il centenario degli assalti squadristici aied ...Lo ha reso noto il sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa. "É il secondo dall'inizio dell'anno e la politica continua a disinteressarsi di quello che accade nelle carceri", ha detto all'Ansa ...(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Carichi di lavoro non più fronteggiabili con gli attuali organici, eccessivo ricorso al lavoro straordinario, mancati pagamenti e luoghi e postazioni di lavoro inadeguati e s ...