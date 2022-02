Axerve Easy POS | canone gratis per 4 mesi | ecco come

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 10 febbraio 2022)POS è uno strumento semplice e sicuro che ti permetterà di essere in regola con le nuove leggi, invero non ancora attualmente in vigore, che riguardano l’obbligo di possesso di un POS per le attività commerciali. Un obbligo rinviato al 2023 (doveva essere operativo a inizio 2022), ma che comunque arriverà. Per non farti trovare impreparato (a tal proposito, ti consigliamo di leggere questo articolo: POS obbligatorio e sanzioni previste), il consiglio è quello di guardare a quali sono i POS senza commissioni o i POS con o senzao ancora i POS senza partita IVA attualmente disponibili sul mercato.POS (qui il sito ufficiale) è uno di questi: si tratta di un POS conun dispositivo con scheda SIM integrata collegata al conto corrente, dotato di ...