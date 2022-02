Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Cosa mi lasci di te ha totalizzato 2893 spettatori (13.74% di share). La partita di calcio di Coppa Italia: Milan-Lazio su Canale5 ha conquistato in media 4642 spettatori (share 19.39%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1408 spettatori (8.91%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Good Doctor ha portato a casa 1093 spettatori (4.40%) e quello di The Resident 872 (4.05%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2307 spettatori (11.60%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 939 ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 10 febbraio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Cosa mi lasci di te ha totalizzato 2893 spettatori (13.74% di share). La partita di calcio di Coppa Italia: Milan-Lazio su Canale5 ha conquistato in media 4642 spettatori (share 19.39%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1408 spettatori (8.91%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Good Doctor ha portato a casa 1093 spettatori (4.40%) e quello di The Resident 872 (4.05%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2307 spettatori (11.60%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 939 ...

