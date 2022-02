Zendaya e la dipendenza | il messaggio di Rue in Euphoria è potentissimo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)parla delladel suo personaggio e lancia un importante. Prima di leggere sappiate che questo articolo è pieno di spoiler, in particolare sulla puntata 2×5, altrimenti continuate e leggete ilcheha condiviso via Instagram a proposito delladel suo personaggio. La fortedi Rue () la porta al delirio nell’ultimo episodio Per chi l’ha visto, l’ultimo episodio diè stato un inseguimento con il cuore in gola di Rue, un doloroso tentativo di fuga da se stessa. Rue ha una crisi d’astinenza, subisce i cambi repentini d’umore, piange, è violenta, la disperazione a tratti totale. Per riassumere: dopo che Jules e Eli ...