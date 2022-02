Ultime Notizie Serie A: Donnarumma torna sull’addio al Milan, Giovinco a Bogliasco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Giovinco arrivato a Bogliasco – Primo allenamento con la Sampdoria dopo la firma. La notizia Ore 9.15 – Donnarumma sull’addio al Milan: «Vi racconto come è andata» – Il portiere, ora al Psg, torna sul saluto ai rossoneri. Le parole Ore 8.40 – Caso Plusvalenze, continua l’inchiesta contro l’Inter– La Procura di Milan continua ad indagare sull’ipotesi di falso in bilancio. La notizia Ore 8.20 – La Coppa Italia emoziona meno del Curling – L’Inter vince ma la Coppa Italia ormai non regala troppe emozioni. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 –arrivato a– Primo allenamento con la Sampdoria dopo la firma. La notizia Ore 9.15 –al: «Vi racconto come è andata» – Il portiere, ora al Psg,sul saluto ai rossoneri. Le parole Ore 8.40 – Caso Plusvalenze, continua l’inchiesta contro l’Inter– La Procura dicontinua ad indagare sull’ipotesi di falso in bilancio. La notizia Ore 8.20 – La Coppa Italia emoziona meno del Curling – L’Inter vince ma la Coppa Italia ormai non regala troppe emozioni. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

