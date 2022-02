Renzi è passato alla controffensiva sul caso Open (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società, nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. Tra questi il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi e gli onorevoli Maria Elena Boschi e Luca Lotti. L'udienza si terrà il 4 aprile davanti al gup del tribunale di Firenze. Renzi è accusato di finanziamento illecito ai partiti assieme all'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, a Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Due gli episodi di corruzione per l'esercizio della funzione che vengono contestati entrambi all'onorevole Pd Luca Lotti, ex membro del cda della fondazione e figura del governo tra il 2014 e il 2017, periodo in cui, secondo le accuse, si sarebbe adoperato per disposizioni ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società, nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione. Tra questi il senatore e leader di Italia Viva, Matteoe gli onorevoli Maria Elena Boschi e Luca Lotti. L'udienza si terrà il 4 aprile davanti al gup del tribunale di Firenze.è accusato di finanziamento illecito ai partiti assieme all'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, a Maria Elena Boschi e Luca Lotti. Due gli episodi di corruzione per l'esercizio della funzione che vengono contestati entrambi all'onorevole Pd Luca Lotti, ex membro del cda della fondazione e figura del governo tra il 2014 e il 2017, periodo in cui, secondo le accuse, si sarebbe adoperato per disposizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi passato Renzi è passato alla controffensiva sul caso Open ... 'È utile ricordare che la richiesta è stata firmata dal Procuratore Creazzo, sanzionato per molestie sessuali dal Csm; dal Procuratore Aggiunto Turco, che volle l'arresto dei genitori di Renzi poi ...

La Politica sempre più assente, il Tecnico si prepara a dominare ... più di uno teme che alla fine l'ex premier venga fatto fuori , e ricordano il recente passato con ... Toti con i leghisti, Brugnaro contro Toti e Calenda contro i trasformisti alla Renzi, con quest'...

Inchiesta Open, rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “I Pm non sono credibili” I magistrati che hanno passato al setaccio i flussi di denaro finiti nella fondazione, nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, contestano, a vario titolo, i reati di finanziamento ...

