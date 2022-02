Perché non funziona l’app Ticket Restaurant a febbraio, riscontro ufficiale sui problemi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In questa prima parte di febbraio va segnalato come non funziona l’app Ticket Restaurant per molti italiani che ne fanno uso per usufruire dei buoni pasto forniti a lavoro, in luogo del servizio mensa. Ebbene, proprio lo strumento fondamentale per il riscatto di quanto percepito oltre lo tipendio sta mostrando più di qualche problema e il disservizio, in realtà, è stato confermato anche in via ufficiale. Il rilascio dell’ultima versione dell’app Ticket Restaurant risale ad inizio dicembre: dunque è da escludere che un update recente abbia messo in mostra i problemi attuali. Eppure, da almeno inizio mese, molti lamentano l’impossibilità di utilizzare i loro Ticket in cassa presso i negozi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In questa prima parte diva segnalato come nonper molti italiani che ne fanno uso per usufruire dei buoni pasto forniti a lavoro, in luogo del servizio mensa. Ebbene, proprio lo strumento fondamentale per il riscatto di quanto percepito oltre lo tipendio sta mostrando più di qualche problema e il disservizio, in realtà, è stato confermato anche in via. Il rilascio dell’ultima versione delrisale ad inizio dicembre: dunque è da escludere che un update recente abbia messo in mostra iattuali. Eppure, da almeno inizio mese, molti lamentano l’impossibilità di utilizzare i loroin cassa presso i negozi ...

borghi_claudio : Ma come si fa a dire 'se i ristoranti sono vuoti non è colpa del green pass perchè 90% è vaccinato'?… - repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - borghi_claudio : Perchè se #lascienza ci dice che non ha senso fare vaccini ai guariti, perchè la loro immunità naturale è migliore,… - sonopanz : RT @86_longo: Una cosa non torna nelle dichiarazioni esclusive di #Donnarumma alla @Gazzetta_it: ha sempre parlato di scelta dettata dalle… - MarcoMa70375800 : RT @boni_castellane: Tra uno Stato che blocca il conto corrente perché ha trovato della plastica nella mia raccolta del vetro e uno Stato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Il report dell'Aifa sulla sicurezza dei vaccini ...del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non ... "Per quanto questa definizione sia riferita in particolare al Nord del mondo, perché il Sud è ancora ...

√ Slash spiega perché non farà canzoni dei Guns N'Roses nel suo tour con i Conspirators Con i Conspirators si dice interessato solo a suonare, non è importante dove: "Non abbiamo alcun tipo di illusione di grandezza. Non cerchiamo di essere la band più grande del mondo. Ci piace solo ...

