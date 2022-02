Pechino 2022 | Brignone fuori nello slalom | “Gara di allenamento per la combinata”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Petra Vlhova ribalta tutto e si assicura la vittoria dellofemminile alle Olimpiadi di. Sulla “Ice River” di Yanqing, laclasse slovacca si è consacrata definitivamente con un oro meritato, visto l’andamento della stagione di Coppa del Mondo con 5 vittorie e 2 secondi posti su sette gare disputate nella specialità. Vlhova ha messo in mostra tutte le sue qualità nella seconda manche, dopo aver recuperato 72 centesimi di svantaggio e chiudendo col tempo complessivo di 1’44?98. Alle sue spalle l’austriaca Katharina Liensberger, battuta di 8 centesimi, e l’elvetica Wendy Holdener, alla quarta medaglia olimpica in carriera, attardata di 12 centesimi. Unofemminile che ha visto la prematura uscita della statunitense Mikaela Shiffrin nella prima run, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Di seguito la startlist dei quarti di finale nei 1000 metri femminili di short track alle Olimpiadi di: STARTLIST QUARTI DI FINALE 1000 METRI DONNEHeat 1 1 1 SCHULTING ...Si piazzano in una brillante quarta posizione i nostri Rieder/Kainzwaldner con il tempo di 58.602 a 347 millesimi dalla vetta. I nostri portacolori sono eccellenti in spinta e fino a due terzi del ...(La Gazzetta dello Sport) 9 Febbraio 2022. Il medagliere di Pechino. Ottava giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: nello sci alpino va segnalato l'oro in Slalom speciale della ...È per questo motivo che quando Arianna Fontana ha pianto, su quel podio delle Olimpiadi invernali di Pechino, ci è sembrato subito ci fosse altro in quelle sue lacrime che non poteva essere ...