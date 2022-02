Milan | la richiesta del top player fa saltare l’affare | “Fuori dalla corsa”

Advertising

gabri1901 : @FabRavezzani Infatti, se lui si aspettava un si del Milan alla sua richiesta di 10 forse 12 milioni vive su Marte.… - J__kcaj : 'Leonardo, infastidito dalla richiesta del Lione, ne ha offerti 100 a patto che nemmeno un centesimo entri nelle ca… - AlexCrisetti : Caro Gigio #Donnarumma, sapevi che la società non poteva darti tutti i soldi che volevi. Speravi che con la Champio… - Chico704 : Di questo passo le scuse di @aia al Milan si concluderanno con la richiesta di assegnazione a tavolino del titolo di Qatar 2022 - infoitsport : Calciomercato Milan, Pioli vuole il rinnovo | La richiesta del club -

Ultime Notizie dalla rete : Milan richiesta

CalcioMercato.it

La situazione appare davvero complicata, la distanza tra l'offerta dele ladell'entourage del centrocampista ivoriano resta ampia e, nel frattempo, le indiscrezioni sulle squadre che ......il direttore sportivo Filippo Ghinassi non chiuse per laeconomica eccessiva del giocatore poi accasatosi alla Vis Pesaro, si è materializzato ieri con il prodotto delle giovanili del...La situazione appare davvero complicata, la distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta dell’entourage del centrocampista ivoriano resta ampia e, nel frattempo, le indiscrezioni sulle squadre che ...Il Barcellona abbandona la corsa per Franck Kessie. Come riportato da Sport, infatti, il club blaugrana non proverà a tesserare il centrocampista in scadenza con il Milan per via delle richieste ...