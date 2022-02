Manifestazioni No Vax a Roma, vietate proteste e raduni dal 9 al 14 febbraio 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Manifestazioni No-Vax. La decisione è ormai stata presa: stop definitivo a marce, Manifestazioni e raduni collettivi non autorizzati. Questo è quanto affermato di recente dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il quale ha così deciso di vietare tutte le Manifestazioni che non siano autorizzate. La decisione ha validità su tutto il territorio della provincia di Roma, e rimarrà in vigore dal 9 al 14 febbraio. Il provvedimento va a colpire, in particolare, la volontà da parte del ”Fronte di Liberazione Nazionale” di marciare su Roma contro il Governo Draghi. Infatti, qualche settimana fa era stato proprio il suo leader Nicola Franzoni a dichiarare sui social la volontà di creare un raduno ad hoc. L’obiettivo sarebbe stato quello di manifestare contro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022)No-Vax. La decisione è ormai stata presa: stop definitivo a marce,collettivi non autorizzati. Questo è quanto affermato di recente dal prefetto di, Matteo Piantedosi, il quale ha così deciso di vietare tutte leche non siano autorizzate. La decisione ha validità su tutto il territorio della provincia di, e rimarrà in vigore dal 9 al 14. Il provvedimento va a colpire, in particolare, la volontà da parte del ”Fronte di Liberazione Nazionale” di marciare sucontro il Governo Draghi. Infatti, qualche settimana fa era stato proprio il suo leader Nicola Franzoni a dichiarare sui social la volontà di creare un raduno ad hoc. L’obiettivo sarebbe stato quello di manifestare contro ...

CorriereCitta : Manifestazioni No Vax a Roma, vietate proteste e raduni dal 9 al 14 febbraio 2022 - Antigon25386936 : @Giovann51853352 @AlbertoLetizia2 Ci sono loro dietro ai no vax. Li abbiamo visti nelle manifestazioni dell'anno scorso. - annaamarchesi : peggio delle manifestazioni dei no vax ci sono solo quelle dei maturandi per la maturità - SpaceIsADream : @___Claudias___ @AlanPanassiti Farci sentire. Iniziamo a fare manifestazioni Pro Vax, corretta informazione e mette… - mummy53690440 : Colpo ai no vax: il prefetto vieta tutte le manifestazioni dal 9 al 14 febbraio -