Lanzafame si ritira | «Un viaggio che non dimenticherò mai»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Davide Lanzame ha deciso che è giunta l’ora del ritiro dal calcio giocato. L’annuncio tramite una lettera Davide, che in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, in una lunga lettera d’addio ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. LA LETTERA – «Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ero poco più di un neonato, da lì in poi hai fatto parte della mia vita in maniera totale. Mi hai dato la possibilità di crescere come uomo, girare tanti posti e conoscere persone con culture e percorsi di vita differenti dal mio. Mi hai fatto gioire, entusiasmare tanto, ma allo stesso tempo cadere e piangere. Sei stato più di un semplice sport. Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti “Addio”. È stato unche nonmai. Il coraggio che oggi mi porta a ...