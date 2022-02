(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Trovate 14nelnegli scavi per le realizzazione delle fondamenta di un supermercato Eurospin. La scoperta archeologica porta l’attenzione sulla città di San Severino, insediamento di cui si conoscono le origini paleolitiche. In epoca romana l’abitato del fondovalle Septempeda diventa municipium. Strada romana da Chioggia: trovati i resti del molo Quali reperti

periodicodaily : In sepolture romane nel maceratese utensili e accessori #septempeda @odettetapella

sono state rinvenute 14 sepolture, lettighe, unguentari, aghi e uno specchio di epoca romana. A darne la notizia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino. Mentre iniziano a scavare per realizzare un nuovo supermercato si imbattono nei resti di tombe di origine romana. Una scoperta che ha prodotto molta curiosità e stupore fra la popolazione di San Severino.