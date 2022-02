Immissioni in ruolo 2021 tardive da concorso straordinario, restano escluse le graduatorie pubblicate dopo il 30 novembre (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: la legge di Bilancio 2022 ha recuperato qualche contratto a tempo indeterminato, "salvando" le graduatorie del concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicate tardivamente, dopo il 31 agosto ed entro il 30 novembre 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 9 febbraio 2022)inanno scolastico/22: la legge di Bilancio 2022 ha recuperato qualche contratto a tempo indeterminato, "salvando" ledelper ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020tardivamente,il 31 agosto ed entro il 302020. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021 tardive da concorso straordinario, restano escluse le graduatorie pubblicate dopo il 30 no… - TecnicaScuola : Sostegno, nuove immissioni in ruolo da Gps? L’emendamento Di Giorgi -- - SindacatoAsset : Immissioni in ruolo da prima fascia: Ora è ufficiale - zazoomblog : Sostegno possibili nuove immissioni in ruolo da Gps. Emendamento al Milleproroghe - #Sostegno #possibili #nuove -