Gli abbracci di Mahmood e Blanco: essere “mammoni” non è più una vergogna per gli uomini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chi l’ha detto che è una vergogna essere mammoni? Perché abbracciare la mamma in pubblico, dedicare una canzone alla nonna scomparsa o anche solo piangere non dovrebbe essere qualcosa “da uomini”? Al Festival di Sanremo 2022 l’Italia ha imparato a sdoganare tanti pregiudizi: Blanco e Mahmood con la loro “Brividi“ ci hanno insegnato che l’amore è libero, che non ha senso stare a parlare di eterosessualità e omosessualità (che cosa cambia?); dopo la vittoria, poi, ci hanno insegnato che un abbraccio alla mamma non è qualcosa di cui vergognarsi, che manifestare l’amore verso la propria famiglia è tanto bello quanto naturale, e non qualcosa di imbarazzante. E la stessa lezione, sull’amore per i propri cari, ce l’ha data ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chi l’ha detto che è una? Perchéare la mamma in pubblico, dedicare una canzone alla nonna scomparsa o anche solo piangere non dovrebbequalcosa “da”? Al Festival di Sanremo 2022 l’Italia ha imparato a sdoganare tanti pregiudizi:con la loro “Brividi“ ci hanno insegnato che l’amore è libero, che non ha senso stare a parlare di eterosessualità e omosessualità (che cosa cambia?); dopo la vittoria, poi, ci hanno insegnato che uno alla mamma non è qualcosa di cuirsi, che manifestare l’amore verso la propria famiglia è tanto bello quanto naturale, e non qualcosa di imbarazzante. E la stessa lezione, sull’amore per i propri cari, ce l’ha data ...

Marco25426782 : RT @2Qrocky: @robersperanza @mara_carfagna Occhio a non contagiarti con gli abbracci. Fatta la terza dose? - Luce_news : Gli abbracci di Mahmood e Blanco: essere “mammoni” non è più una vergogna per gli uomini - vibeswithgioo : @akira4_bo mh in realtà non lo so non mi piacciono molto gli abbracci ahah - verocandu1 : @Smileforlive_ Io inzuppo pure quelli??sembra che puoi mangiarne di più perché sono appunto rotti,ma devi stare atte… - MetalHe69092042 : @AriannaPioli Se la abbracci gli spezzi gli ossicini....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli abbracci Kafka e il senso della pandemia secondo Barberio Corsetti ... un muro invisibile ed intangibile che improvvisamente si è posto tra le persone e gli ha impedito la carnalità degli abbracci con tutto quello che ne consegue. Il mostro in realtà non esiste, l'...

Veronica Pivetti in scena al Garibaldi I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l'epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno ...

"Bella cavalla", gli abbracci, le allusioni: così il prof molestava le liceali ilGiornale.it Gli acrobati del Circus Theatre Elysium di Kiev al Brancaccio con 'Alice in Wonderland' Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Gli acrobati e i giocolieri ucraini del Circus Theatre ... Il Circus Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 come circo collettivo che abbraccia le esperienze di produttori ...

Atti vandalici Balducci e Paolo Uccello: girotondo per abbracciare le scuole questa mattina hanno abbracciato simbolicamente le loro scuole dopo gli atti vandalici commessi agli ingressi nella notte tra domenica e lunedì scorsi. “I gravissimi atti di vandalismo che sono stati ...

... un muro invisibile ed intangibile che improvvisamente si è posto tra le persone eha impedito la carnalità deglicon tutto quello che ne consegue. Il mostro in realtà non esiste, l'...I baci enon sono più un pericolo, l'epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo.scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Gli acrobati e i giocolieri ucraini del Circus Theatre ... Il Circus Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 come circo collettivo che abbraccia le esperienze di produttori ...questa mattina hanno abbracciato simbolicamente le loro scuole dopo gli atti vandalici commessi agli ingressi nella notte tra domenica e lunedì scorsi. “I gravissimi atti di vandalismo che sono stati ...