Fusione nucleare, test record in Gran Bretagna: cosa e' successo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' piu' vicina la Fusione nucleare, l'energia pulita del futuro che imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' piu' vicina la, l'energia pulita del futuro che imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus) ha generato energia pari a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - Agenzia_Ansa : L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Join… - repubblica : Nucleare, scienziati di Oxford annunciano una fusione da record: il metodo alternativo alla fissione e' piu' vicino - TommasoCurzio : RT @gilamalfa: Pare che i primi esperimenti in un prototipo di centrale nucleare a fusione (4° generazione) in Francia sono andati bene, l'… - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk - Energia - ANSA. -