Ezio Greggio in dolce compagnia: lei l’amate sicuramente tutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ezio Greggio è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, capace di far sorridere da decenni il pubblico italiano. A breve accanto a lui ci sarà una donna che non vi aspettereste di vedere. Ecco di chi si tratta. Lei è una bellissima ed amatissima conduttrice tv e presto sarà a stretto contatto con Ezio Greggio. Ezio-Greggio-AltranotiziaEcco chi è la donna che gli farà compagnia: in altre parole il conduttore di Striscia la Notizia avrà accanto a sé proprio al tg satirico uno dei volti più apprezzati di Mediaset. Ezio Greggio, chi è la donna che lo affiancherà a breve Ezio Greggio conduce da anni il tg satirico più famoso della tv italiana. Stiamo parlando naturalmente di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, capace di far sorridere da decenni il pubblico italiano. A breve accanto a lui ci sarà una donna che non vi aspettereste di vedere. Ecco di chi si tratta. Lei è una bellissima ed amatissima conduttrice tv e presto sarà a stretto contatto con-AltranotiziaEcco chi è la donna che gli farà: in altre parole il conduttore di Striscia la Notizia avrà accanto a sé proprio al tg satirico uno dei volti più apprezzati di Mediaset., chi è la donna che lo affiancherà a breveconduce da anni il tg satirico più famoso della tv italiana. Stiamo parlando naturalmente di ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - Solelun92041154 : RT @fraversion: Silvia Toffanin debutta come conduttrice di Striscia la notizia: ci sarà lei con Ezio Greggio dal 21 al 26 febbraio. #stris… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Silvia Toffanin con Ezio Greggio. Ed Enzo Iacchetti? Dopo il Covid... – Libero Quotidiano… - CFilDim : RT @Nonna_Jolanda: S1gn0r1cch10 si sbrodolava per i 123 milioni di followers di Cardi B, ma chi ha provocato il retweet della trapper è sta… - Veronialexia : RT @Striscia: Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice… -