Cosa mi lasci di te, qual è la storia vera di Jeremy Camp? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:30, su Rai 1, andrà in onda il film ‘Cosa mi lasci di te’, diretto nel 2020 da Andrew e Jon Erwin. La pellicola si basa sulla storia vera del cantante statunitense Jeremy Camp, esponente della musica cristiana contemporanea: in particolare, il film – che trae spunto da quanto raccontato nel libro autobiografico ‘I Still Believe’ – si concentra sull’incontro di Camp con la sua prima moglie, Melissa. Jeremy Camp è interpretato dall’attore e musicista neozelandese KJ Apa, mentre i panni di Melissa Lynn Henning-Camp sono indossati da Britt Robertson. Come accennato, nel lungometraggio si parla della meravigliosa storia d’amore di Jeremy Camp, a cui ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:30, su Rai 1, andrà in onda il film ‘midi te’, diretto nel 2020 da Andrew e Jon Erwin. La pellicola si basa sulladel cantante statunitense, esponente della musica cristiana contemporanea: in particolare, il film – che trae spunto da quanto raccontato nel libro autobiografico ‘I Still Believe’ – si concentra sull’incontro dicon la sua prima moglie, Melissa.è interpretato dall’attore e musicista neozelandese KJ Apa, mentre i panni di Melissa Lynn Henning-sono indossati da Britt Robertson. Come accennato, nel lungometraggio si parla della meravigliosad’amore di, a cui ...

