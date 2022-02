Cosa ha detto il Consiglio d’Europa sui lasciapassare? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 5 febbraio sul Fatto Quotidiano, dietro paywall, è apparso un articolo che è stato subito ripreso (senza alcun approfondimento, molti probabilmente senza averlo nemmeno letto proprio a causa del paywall) su tutti i siti che diffondono complottismo e negazionismo sulla pandemia. Titolo dell’articolo del FQ: Il Consiglio d’Europa boccia i lasciapassare: “Sono discriminatori” Una ricerca multilingue sul web non porta purtroppo altri risultati, ovvero solo in Italia si è scelto di usare un titolo simile nell’ultimo mese parlando di opinioni interne al Council of Europe, che non è la Commissione Europea. La Cosa più curiosa è che ANSA (in inglese) parlando dello stesso identico rapporto, titola in maniera decisamente differente: Covid: Council of Europe urges considering vaccine mandate I fatti sono che il ... Leggi su butac (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 5 febbraio sul Fatto Quotidiano, dietro paywall, è apparso un articolo che è stato subito ripreso (senza alcun approfondimento, molti probabilmente senza averlo nemmeno letto proprio a causa del paywall) su tutti i siti che diffondono complottismo e negazionismo sulla pandemia. Titolo dell’articolo del FQ: Ilboccia i: “Sono discriminatori” Una ricerca multilingue sul web non porta purtroppo altri risultati, ovvero solo in Italia si è scelto di usare un titolo simile nell’ultimo mese parlando di opinioni interne al Council of Europe, che non è la Commissione Europea. Lapiù curiosa è che ANSA (in inglese) parlando dello stesso identico rapporto, titola in maniera decisamente differente: Covid: Council of Europe urges considering vaccine mandate I fatti sono che il ...

Advertising

marattin : A Sky poco fa il segretario generale UIL ha detto che i 2 politici presenti non potevano parlare di inflazione e sa… - GuidoDeMartini : PER NON DIMENTICARE chi ha detto cosa, chi ha fatto cosa. - AmiciUfficiale : Calma dopo esser venuto a sapere cosa ha detto Alex di lui reagisce così e tra di loro nasce un confronto in casett… - bp_zita : RT @wicckio: @dottorbarbieri Ho appena chiamato un mio stretto familiare che lavora in posta: mi ha detto che dopo 100 secondi il sistema a… - LB19712 : RT @danielamartani: Amici italiani che vivono in Olanda venuti in Italia per il funerale di mia zia completamente scioccati dalle discrimin… -