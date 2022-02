Atp Buenos Aires 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 10 febbraio con Fognini (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 10 febbraio al torneo Atp di Buenos Aires 2022 con Fabio Fognini impegnato a tenere alto l’onore dell’Italia in Argentina. Fuso orario di quattro ore con il Sudamerica, il piemontese sfida lo spagnolo Pedro Martinez nel secondo turno a partire dalle ore 17:30 italiane. Andiamo allora a scoprire di seguito la programmazione completa del giorno. COURT GUILLERMO VILAS ore 17.30 (4) Fognini vs Martinez a seguire Andujar vs (6) Delbonis non prima delle ore 22.30 Kecmanovic vs F. Cerundolo non prima delle ore 24 Munar vs (2) Schwartzman SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il, glie l’didi10al torneo Atp dicon Fabioimpegnato a tenere alto l’onore dell’Italia in Argentina. Fusoo di quattro ore con il Sudamerica, il piemontese sfida lo spagnolo Pedro Martinez nel secondo turno a partire dalle ore 17:30 italiane. Andiamo allora a scoprire di seguito lazione completa del giorno. COURT GUILLERMO VILAS ore 17.30 (4)vs Martinez a seguire Andujar vs (6) Delbonis non prima delle ore 22.30 Kecmanovic vs F. Cerundolo non prima delle ore 24 Munar vs (2) Schwartzman SportFace.

