06 – 2.9.2021 – DAN ZAHAVI_VITTORIO GALLESE (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Floriana Ferro (Università di Udine) Dan Zahavi (University of Copenaghen) Vittorio GALLESE (Università di Parma) SOCIALITY AND EMBODIMENT IN A DIGITAL CONTEXT Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones magistrales (a cura dei proff. Mauro ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Floriana Ferro (Università di Udine) Dan Zahavi (University of Copenaghen) Vittorio(Università di Parma) SOCIALITY AND EMBODIMENT IN A DIGITAL CONTEXT Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che saranno anche materia di discussione di tre lectiones magistrales (a cura dei proff. Mauro ...

Advertising

NDroghe : @Seagull_2021 @Dan_Libertario @LelladeiTrinci Che ai sostenitori del #proibizionismo in realtà non interessa nulla… - Seagull_2021 : @NDroghe @Dan_Libertario @LelladeiTrinci Se volevi farmi ridere, ci sei riuscito alla grande ?? - NDroghe : @Seagull_2021 @Dan_Libertario @LelladeiTrinci Se la ricercatrice @LelladeiTrinci - nonostante le evidenze e le cron… - Seagull_2021 : @Dan_Libertario @NDroghe @LelladeiTrinci Bloccarti ?? - Dan_Libertario : @Seagull_2021 @NDroghe @LelladeiTrinci E siete pure permalosi come la merda, vedo ???????? -