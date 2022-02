Windtre presenta l’edugame neoconnessi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 febbraio 2022 –introduce un nuovo divertente edugame per aiutare i più giovani a usare la Rete in modo sicuro.to oggi in occasione del Safer Internet Day, il gioco arricchisce il progetto di digital e media education, con il quale l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg è impegnata da anni nella promozione dell’uso consapevole e responsabile di Internet e della tecnologia.è un gioco di coding, attraverso il quale è possibile insegnare le basi teoriche della programmazione informatica e del pensiero computazionale ai più piccoli e contestualmente trasferire loro importanti messaggi educativi in tema di cittadinanza digitale. I bambini per uscire dal labirinto, formato da una scacchiera con 25 caselle, dovranno rispondere a 25 domande sviluppate ...

