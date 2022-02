Vieri-Adani: "Con i recuperi di Osimhen e Anguissa, questo Napoli può vincere lo scudetto" (Di martedì 8 febbraio 2022) La sconfitta dell'Inter nel derby ha di fatto rianimato la lotta scudetto. E a crederci c'è anche il Napoli di Luciano Spalletti, prossimo avversario proprio dei nerazzurri allo stadio Maradona.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 8 febbraio 2022) La sconfitta dell'Inter nel derby ha di fatto rianimato la lotta. E a crederci c'è anche ildi Luciano Spalletti, prossimo avversario proprio dei nerazzurri allo stadio Maradona....

Advertising

bonko89 : @IV76665665 All'inizio era una trasmissione godibile perché c'era solo Vieri che invitata i calciatori per 4 chiacc… - ViSal_Corecap : @tutto_regolare @Laudantes Sono in disaccordo E in accordo allo stesso tempo Ovviamente senza Adani non sarebbe la… - DanieleSadhu : I tifosi degli agnelli sono ESEMPI di onestà intellettuale. QUESTA SCONOSCIUTA. Mo siccome è bianconero, #Vlahovic… - lookatbald : RT @sBinottoFC: Apro twitch, sento Cassano dire ad Adani e Vieri “ma come fate a dire che Vlahovic è forte” Chiudo twitch - davibuccia06 : RT @sBinottoFC: Apro twitch, sento Cassano dire ad Adani e Vieri “ma come fate a dire che Vlahovic è forte” Chiudo twitch -