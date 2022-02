Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/02/22 (Di martedì 8 febbraio 2022) Bella la mezza puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, eh. No, davvero, per metà puntata mi sono divertita realmente, poi, boh, gli altri 30 minuti erano un mix tra Amici Senior ed un mega spottone per gli acquisti dell’Amplifon che io davvero, ma davvero, non capisco perché mandare in onda. Non capisco qual è la parte divertente nel vedere il nonnino che balla con la D’Amario e la Tocca con delle mosse simili agli spasmi, e non capisco perché non tagliare 5 minuti di dialoghi tra due persone che non ci sentono nemmeno messe una di fronte all’altra e nemmeno se la conduttrice parla col microfono. Ma, vabbè, io l’ironia di Queen Mary la colgo molto raramente quindi tocca solo prendere atto che abbiamo due concetti molti diversi di cosa è divertente far vedere in tv e probabilmente vincono i suoi se consideriamo ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) Bella la mezzadiandata in onda oggi, eh. No, davvero, per metàmi sono divertita realmente, poi, boh, gli altri 30 minuti erano un mix tra Amici Senior ed un mega spottone per gli acquisti dell’Amplifon che io davvero, ma davvero, non capisco perché mandare in onda. Non capisco qual è la parte divertente nel vedere il nonnino che balla con la D’Amario e la Tocca con delle mosse simili agli spasmi, e non capisco perché non tagliare 5 minuti di dialoghi tra due persone che non ci sentono nemmeno messe una di fronte all’altra e nemmeno se la conduttrice parla col microfono. Ma, vabbè, io l’ironia di Queen Mary la colgo molto raramente quindi tocca solo prendere atto che abbiamo due concetti molti diversi di cosa è divertente far vedere in tv e probabilmente vincono i suoi se consideriamo ...

