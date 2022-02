Tamponificio da sospendere e altri no vax Ci scrive Ronzulli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Al direttore - Crimi: avevopiani.Giuseppe De Filippi Per un partito che ha costruito buona parte della sua fortuna scommettendo sulla distruzione dei partiti avversari per via giudiziaria è una nemesi mica male ritrovarsi con uno statuto, lo statuto del M5s, sospeso da un tribunale. Al direttore - Il petrolio verso quota 100. Ma non andrà in pensione. Proprio no.Luca Del Pozzo Al direttore - “In quel vuoto avrebbero prevalso la disgregazione e l’avventura, secondo l’amara previsione di Craxi nel discorso a Montecitorio del 3 luglio 1992”. Così ha scritto sul Foglio Luciano Violante. E’ la riabilitazione postuma di un discorso che allora fece scandalo e che tanti anni dopo si è rivelato grande e profetico.Giuliano Cazzola Al direttore - Tra i passaggi travagliati che hanno segnato la settimana delle elezioni quirinalizie – poi conclusasi ottimamente con il ...

Bassetti "Green pass flop:"/ "Siamo in grado di fare 15 mln di tamponi?" LE 11 FAQ DEL ... dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore ...Toti: "Il dirigente può sospendere le lezioni solo in via eccezionale e urgente". In Liguria sono oltre 71 mila gli over 50 che non si sono ancora vaccinati ...