Sci alpino, Christof Innerhofer: “Non avevo buone sensazioni e non mi piace vivere nel passato” (Di martedì 8 febbraio 2022) La gara di superG maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022 è stata avara di soddisfazioni per i colori azzurri. Christof Innerhofer colleziona la seconda uscita di pista in due giorni, dimostrando di non aver acquisito la giusta confidenza sulla “Rock” di Yanqing. Nell’evento a cinque cerchi vinto dall’austriaco Matthias Mayer “Inner” ha pagato una sbavatura evidente che lo ha sbalzato fuori dal tracciato. Il tempo era comunque alto, improbabile che potesse giocarsi qualcosa nella disciplina che undici anni fa lo incoronò Campione del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. “È andato tutto storto – esordisce il trentasettenne di Brunico ai microfoni RAI – Proprio nella settimana più importante del quadriennio. Peccato per l’errore di ieri, oggi ci ho riprovato ma fin da subito le sensazioni non erano buone: già ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) La gara di superG maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022 è stata avara di soddisfazioni per i colori azzurri.colleziona la seconda uscita di pista in due giorni, dimostrando di non aver acquisito la giusta confidenza sulla “Rock” di Yanqing. Nell’evento a cinque cerchi vinto dall’austriaco Matthias Mayer “Inner” ha pagato una sbavatura evidente che lo ha sbalzato fuori dal tracciato. Il tempo era comunque alto, improbabile che potesse giocarsi qualcosa nella disciplina che undici anni fa lo incoronò Campione del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. “È andato tutto storto – esordisce il trentasettenne di Brunico ai microfoni RAI – Proprio nella settimana più importante del quadriennio. Peccato per l’errore di ieri, oggi ci ho riprovato ma fin da subito lenon erano: già ...

