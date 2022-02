Renzi infierisce contro Conte: “Ha scritto lo statuto con la stessa chiarezza con cui scriveva Dpcm” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il professor Conte ha scritto lo statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i Dpcm: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti”. Così Matteo Renzi, leader di Iv. sui suoi canali social è più icastico che mai. Non ha potuto proprio trattenersi dal dileggiare la “preda”. Mentre Beppe Grillo chiedeva a tutti i rappresentanti del mondo pentastellato di evitare commenti e interviste dopo quanto accaduto ieri; , con l’accettazione del ricorso presentato da tre iscritti da parte di un giudice monocratico del tribunale partenopeo; Matteo Renzi prova a dare fuoco alle polveri delle polemica. L’ambiguità, le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il professorhalodei Cinque Stelle con lacon cui: il risultato è l’esplosione del Movimento. E questa volta non c’è stato nemmeno bisogno di combatterli: hanno fatto tutto da soli #StelleCadenti”. Così Matteo, leader di Iv. sui suoi canali social è più icastico che mai. Non ha potuto proprio trattenersi dal dileggiare la “preda”. Mentre Beppe Grillo chiedeva a tutti i rappresentanti del mondo pentastellato di evitare commenti e interviste dopo quanto accaduto ieri; , con l’accettazione del ricorso presentato da tre iscritti da parte di un giudice monocratico del tribunale partenopeo; Matteoprova a dare fuoco alle polveri delle polemica. L’ambiguità, le ...

