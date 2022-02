Quattro motori di aereo trovati in un campo rom nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli hanno svolto controlli straordinari nei campi rom dell’area ASI e di Via Carrafiello a a Giugliano. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa 800 persone, gran parte delle quali sotto i 18 anni. Decine le perquisizioni eseguite nelle tante roulotte e baracche, 40 i militari impiegati. In un locale erano nascosti 4per aerei ultraleggeri. 120mila euro il valore. La sera prima erano stati rubati in undi volo nel comune di Castel Volturno, smontati davelivoli e portati via. La spiegazione fornita dalle due persone che avevano in uso quel magazzino è stata poco credibile e non ha risparmiato loro una denuncia per ...