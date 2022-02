Pechino 2022 | Fisg | ' da Constantini e Mosaner l' Olimpiade perfetta' 2

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - “È un sogno che diventa realtà -sottolinea-. Nelle undici vittorie abbiamo dato il nostro meglio e combattuto fino alla fine: questa medaglia ce la siamo proprio meritata. E' bella pesante perché è d'oro e alla prima. Tanti anni fa sognavo questo momento - ricorda - e finalmente l'ho realizzato. Sono fiera di me stessa, ma tutti i tiri si fanno in due; il lavoro di squadra è stato eccezionale, c'è stato tanto equilibrio”. “Ce la siamo proprio meritata - aggiunge il compagno di squadra- e probabilmente siamo stati la squadra più forte, non abbiamo rubato niente a nessuno. Sono certo che a Cembra ci sarà una grande festa“.

... record italiano al femminile insieme a Stefania Belmondo), ha svelato di aver dovuto affrontare parecchi problemi prima di. Scopa e granito si trasformano in oro. Tutti pazzi per ...CALENDARIO E ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALIMERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 02.30, SNOWBOARD: halfpipe donne Qualification Run 1 02.30, SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre - Italia (Leon Felderer) 03.15, SCI ALPINO: ...Tanti sono i giocatori di curling in Italia regolarmente tesserati. L’exploit di Stefania Constantini e Amos Mosaner, trionfatori alle Olimpiadi di Pechino 2022 nel doppio misto, alla luce di questi ...La Fisg, la Federazione italiana sport del ghiaccio, in una nota esalta l’impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini, oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Pechino 2022. “All’esordio olimpico ...