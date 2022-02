Napoli | marito e moglie vivono in auto da tre mesi | Siamo disoccupati e sfrattati | aiutateci

Advertising

rep_napoli : In coma dopo bypass gastrico, marito presenta denuncia [aggiornamento delle 15:45] - mojitaaaaaa : RT @MiriamSpace: PETAGNA ANDREA è il marito di Nemi e finalmente anche la SSC Napoli lo riconosce - MiriamSpace : PETAGNA ANDREA è il marito di Nemi e finalmente anche la SSC Napoli lo riconosce - Mafara72 : RT @TgrRai: Donna incinta di 8 settimane picchiata, presa a pugni, calci e morsi in strada dal marito a Pozzuoli, Napoli. Lei voleva lascia… - TgrRai : Donna incinta di 8 settimane picchiata, presa a pugni, calci e morsi in strada dal marito a Pozzuoli, Napoli. Lei v… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli marito

TGCOM

' Chiedo solo di lavorare per poter pagare un affitto , sono disposto ad andare ovunque nella provincia di'. Così con queste parole Michele lancia un appello a Canale 5 per dare una svolta ...Nonostante le esortazioni dela desistere dalla sua idea di sottoporsi a quell'intervento ... Accadeva 10 mesi fa in una clinica de L'Aquila, dove operava un medico di. E per lei, che ...Ora Angela Iannotta è in coma. I medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Il marito, assistito dagli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, ha sporto denuncia al commissariato di ...Cerca un lavoro Michele per riappropiarsi di una vita dignitosa e prendersi cura della moglie malata. Sfrattato e disoccupato l'uomo residente a Camposano, nel Napoletano, vive da tre mesi nella sua ...