La Rete non è scevra da trappole e l'uso esteso di smartphone, tablet e pc, come sanno i genitori, aumenta la possibilità di caderci, soprattutto per i più giovani. (Di martedì 8 febbraio 2022) Se il 55% dei bambini dai 5 ai 10 anni dispone di un dispositivo elettronico personale e il 74% ne utilizza uno anche mentre si trova in compagnia di amici coetanei, benvenuto al Safer Internet Day 2022, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa per oggi con l'obiettivo di sensibilizzare all'uso corretto di Internet.

