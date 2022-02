Gismondo | “Dopo 31 marzo stop anche a Cts”

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Prorogare nuovamente lo stato di emergenza” per Covid-19 “la scadenza del 31non sarebbe coerente con la situazione che stiamo vivendo”. Con l’inizio di aprile “lo stato di emergenza dovrebbe dunque cessare”, come pure “non credo abbia una logica mantenere il Comitato tecnico scientifico” che proprio per gestire l’emergenza era stato costituito. Lo dice all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Dovrebbe cessare lo stato d’emergenza – spiega l’esperta –per dare un segno all’Europa, di non essere i peggiori”, ma anzi. E soprattutto “per non penalizzare ancora il turismo” rischiando che il vacanziere straniero, “psicologicamente” intimorito da un eventuale ...

E' tranchant il commento della microbiologa Maria Rita Gismondo sulle nuove regole e disposizioni ... antigenico, fai da te) e il rientro in classe potrà avvenire dopo un test negativo e senza un ...DALLA GISMONDO A BASSETTI, QUANTE PERPLESSITA' SULLE NUOVE REGOLE COVID PER LE SCUOLE Secondo ... la vaccinazione e dall'altra guardare i sintomatici : hai sintomi, stai a casa per tre giorni dopo la ...