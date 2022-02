Fuortes | denuncia Ruggieri contro Ranucci seria e grave

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 8 febbraio 2022) "Sono affermazioni molto serie e molto gravi. Però io non sono un giudice di tribunale, sono un amministratore delegato di un'azienda che nei confronti di un dipendente ha degli obblighi, che sono il rispetto delle leggi". Così l'amministratore delegato della Rai, Carlo, in audizione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, risponde all'intervento di Andreasulle minacce ricevute dal conduttore di Report, Sigfrido.Quelle tra il deputato e il giornalista "sono comunicazioni private, tra due soggetti, un commissario di vigilanza e un vicedirettore, ma non sono avvenute nell'esercizio delle funzioni di", ha aggiuntosottolineando che "questa vicenda deve essere giudicata dall'autorità competente".