Covid, Costa: 'Dall'11 non ci sarà più bisogno delle mascherine all'aperto in tutta Italia ' (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Covid ha allentato sta rallentando e si cerca, in qualche modo, di allentare la presa. Via le mascherine all'aperto Dall'11 febbraio indipendentemente dal colore delle regioni. E in arrivo c'è un ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilha allentato sta rallentando e si cerca, in qualche modo, di allentare la presa. Via leall''11 febbraio indipendentemente dal coloreregioni. E in arrivo c'è un ...

Advertising

GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - repubblica : Covid, il sottosegretario Costa: 'Dall'11 febbraio niente piu' mascherine all'aperto in tutta Italia' - LaStampa : Covid, Costa: via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio, al 31 marzo finisce lo stato di emerge… - Newsinunclick : Covid, Costa: “Lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo” - massimo09421979 : Costa: 'Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio' -