"Così la sinistra finge di non vedere le violenze di matrice straniera" (Di martedì 8 febbraio 2022) La sinistra nega che il problema sicurezza di Milano sia legato all'immigrazione incontrollata. Silvia Sardone smaschera il solito racconto buonista Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Lanega che il problema sicurezza di Milano sia legato all'immigrazione incontrollata. Silvia Sardone smaschera il solito racconto buonista

CarloCalenda : Diciamo sempre che la politica italiana non è all’altezza del paese. Poi però parliamo solo di centri, centrini, de… - Avvocatocapita1 : @elide_muccioli @LaStampa Certo. Ma da parte dei detentori dei presunti valori di sinistra pura purissima si spara… - Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @maiocchirosanna @Libero_official Non è invidia , è la negazione della verità nei media e giornali, tutti di sinistra… - AngeloGaraventa : Green Pass, Pietro Senaldi: 'Così la sinistra vuole usarlo per far fuori Matteo Salvini e Giorgia Meloni' - PattyRossy70 : @QRepubblica @Capezzone Certo , però se continuano così questi farabutti di sinistra ci faranno diventare come la Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Così sinistra Conte, il Pd si ritrova senza sponda: un errore puntare solo su di lui E per esorcizzare il problema servono a poco le ironie che, sui social e nelle chat del mondo di sinistra, dicono per esempio così: 'Ora Giuseppi è sospeso nel vuoto o, più esattamente, Giuseppi è il ...

Salvini ricuce: chiamerò Giorgia. Lei: "Organizzo io i conservatori" ... per il momento si va avanti così, in una clima quasi da ex coalizione. In effetti la leader Fdi ...alleato solo sulla base del suo impegno di difendere questa metà campo e non le sirene della sinistra",...

