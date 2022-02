Atp Dallas 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 8 febbraio

Leggi su sportface

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp di, per quanto riguarda la giornata di. Si comincia alle ore 19 italiane con i match tra Giron e Sandgren e quello tra Lopez e Thompson. A seguire la testa di serie numero 6 Maxime Cressy sfida Jurij Rodinov, mentre Broady incontra Gojowczyk. Di seguito ilcompleto. STADIUM A partire dalle ore 19 italiane: Sandgren vs (7) Giron A seguire: (6) Cressy (Q) Rodionov A seguire: Otte vs (WC) Sock Non prima delle ore 2 italiane: (Q) Pospisil vs (WC) Chakravarthi A seguire: (WC) Krueger vs Nishioka GRANDSTAND A partire dalle ore 19 italiane: Lopez vs Thompson A seguire: (Q) Broady vs Gojowczyk A seguire: (Q) Stebe vs Kudla SportFace.