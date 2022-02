Apple ha messo le mani su Infinite Music Engine: cos’è? (Di martedì 8 febbraio 2022) Apple ha ottenuto nei giorni scorsi Infinite Music Engine, ovvero una startup nata in Gran Bretagna nell’agosto del 2016 che crea playlist Musicali e le adatta al battito cardiaco degli utenti. AI Music è specializzata nella creazione di Musica personalizzata tramite l’intelligenza artificiale e diversi algoritmi capaci di adattare l’audio al genere Musicale preferito di chi lo sta ascoltando. Inoltre, la società è anche in grado di creare colonne sonore (esenti da royalty) capaci di adattarsi ai battiti cardiaci oppure prevedere brani per specifiche azioni, come ad esempio un allenamento fisico (il tutto sfruttando l’intelligenza artificiale). La startup, negli anni, ha collaborato già con note realtà, quali: Universal Music, Made ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)ha ottenuto nei giorni scorsi, ovvero una startup nata in Gran Bretagna nell’agosto del 2016 che crea playlistali e le adatta al battito cardiaco degli utenti. AIè specializzata nella creazione dia personalizzata tramite l’intelligenza artificiale e diversi algoritmi capaci di adattare l’audio al genereale preferito di chi lo sta ascoltando. Inoltre, la società è anche in grado di creare colonne sonore (esenti da royalty) capaci di adattarsi ai battiti cardiaci oppure prevedere brani per specifiche azioni, come ad esempio un allenamento fisico (il tutto sfruttando l’intelligenza artificiale). La startup, negli anni, ha collaborato già con note realtà, quali: Universal, Made ...

