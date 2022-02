Abusi, la lettera di Ratzinger: "Grandissima colpa se non si affrontano con decisione" (Di martedì 8 febbraio 2022) "Vorrei ringraziare il gruppo di amici che per me ha redatto la mia memoria di 82 pagine per lo studio legale di Monaco. Nel lavoro gigantesco di quei giorni e' avvenuta una svista riguardo alla mia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Vorrei ringraziare il gruppo di amici che per me ha redatto la mia memoria di 82 pagine per lo studio legale di Monaco. Nel lavoro gigantesco di quei giorni e' avvenuta una svista riguardo alla mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Abusi lettera Abusi, la lettera di Ratzinger: "Grandissima colpa se non si affrontano con decisione" Cosi' il Papa emerito Joseph Ratzinger nella Lettera nella quale risponde al dossier sugli abusi nella diocesi di Monaco che lo ha coinvolto. 8 febbraio 2022

Benedetto XVI: 'Come nell'orto degli ulivi addormentati davanti agli abusi' Città del Vaticano (AsiaNews) - Con una lettera ai fedeli il papa emerito Benedetto XVI è intervenuto oggi sulla questione del rapporto sugli abusi commessi da sacerdoti nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga che contiene accuse legate a ...

Papa Ratzinger chiede perdono: “Grave colpa non affrontare gli abusi” CITTA’ DEL VATICANO – Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di “grandissima colpa” per chi commette abusi ma anche per chi non li affronta. Negli incontri con le vittime “ho guardato ...

IL VIDEO. Abusi Germania, Ratzinger: vergogna e dolore ma non sono bugiardo Città del Vaticano, 8 feb. (askanews) - Joseph Ratzinger chiede "perdono" alle vittime di abusi sessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo "dolore e vergogna", ...

