Vasco Rossi compie 70 anni e non ha nessuna intenzione di fermarsi

(Di lunedì 7 febbraio 2022)70, tra i cantautori più amati della musica italiana: una carriera costellata di successi e un tour in partenza nell’estate 2022 per festeggiareoggi 70. Il rocker emiliano, tra i cantautori più amati della musica italiana, ha una carriera costellata di successi e brani che sono entrati nell’immaginario collettivo. La sua poetica, immediata e densa di riflessioni, ha fatto breccia nel cuore di milioni di ascoltatori che si sono riconosciuti nei suoi testi. Protagonista del concerto di un artista con la massima capienza in Italia al Modena Park nel 2017 con più di 200.000 persone,ha saputo sempre superare se stesso. Dall’ultimo posto al Festival di Sanremo 40...

Vasco Rossi compie 70 anni, il cartone animato sui social: 'Voglio una vita spericolata'. Vasco Rossi compie 70 anni e festeggia ripercorrendo le tappe della sua carriera sulle note di 'Vita spericolata'. Viva Vasco Rossi: i suoi 70 anni da 'Maradona del rock'. 'Quando ero in carcere mi arrivò un telegramma di Fabrizio De André, che avevo già conosciuto qualche anno prima. 70 anni per Vasco Rossi: tanti auguri al rocker di Zocca.

, 40 milioni di dischi venduti dal suo esordio nel 1977 ad oggi, è arrivato al traguardo dei 70 anni. Nato a Zocca in provincia di Modena il 7 febbraio 1952, dopo il diploma in ragioneria ...Compie 70 anni oggi, icona della musica rock italiana. Negli ultimi anni il rocker di Zocca ha scelto Rimini come base operativa per provare con la sua band o semplicemente come luogo per ricaricarsi in vista ...Omaggio a Vasco Rossi a Firenze, nel giorno del suo compleanno. I settant'anni dell'artista sono un momento importante per i fan. E nelle prime ore di lunedì l'omaggio social di Lorenzo Baglioni con i ...Vasco Rossi compie 70 anni. Dall'esordio discografico con "Jenny", 45 anni fa, fino a oggi, il Blasco continua a essere il rocker più amato della musica italiana, il cantautore che grazie a un mix ...