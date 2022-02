Terremoto in casa Ajax: “messaggi inappropriati a colleghe”, Overmars lascia il club (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ scoppiato un caso in Olanda, il dirigente dell’Ajax Marc Overmars si è dimesso dopo aver inviato messaggi considerati “inappropriati” alle colleghe, la notizia è stata confermata direttamente dall’Ajax. Il direttore tecnico si è dimesso dopo aver discusso della situazione con l’amministratore delegato, Edwin van der Sar. “Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni. Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ scoppiato un caso in Olanda, il dirigente dell’Marcsi è dimesso dopo aver inviatoconsiderati “” alle, la notizia è stata confermata direttamente dall’. Il direttore tecnico si è dimesso dopo aver discusso della situazione con l’amministratore delegato, Edwin van der Sar. “Il direttore degli affari calcistici Marclascerà l’con effetto immediato. Ha preso questa decisione dopo le discussioni dei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e l’amministratore delegato Edwin van der Sar e ha comunicato loro le sue intenzioni. Una serie diinviati a diverseper un lungo periodo di tempo sono alla base ...

marcoconterio : ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati in… - Sport_Fair : Messaggi inappropriati a colleghe, è terremoto in casa #Ajax: il dirigente lascia il club - yutomanga : RT @marcoconterio: ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati inviati… - Datafriedkin : RT @marcoconterio: ?? ??? Terremoto in casa #Ajax. Via subito il ds Marc Overmars. Dietro l’addio una serie di messaggi inappropriati inviati… - VitaCarmine : RT @Efesto51: @mistral39210594 @BarillariDav In ogni casa c'è un mattoncino segreto. Tra non molto metteranno il limite ai prelievi giornal… -

