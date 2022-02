Problemi ricarica ho. Mobile il 7 febbraio, tempi di ripristino servizio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si registrano purtroppo dei Problemi ricarica ho. Mobile in questo lunedì 7 febbraio. Chi desidera abbinare nuovo credito alla sua SIM Mobile sta riscontrando grandi difficoltà, visto che non può accedere all’operazione nonostante numerosi tentativi. L’operatore low-cost di Vodafone è al corrente delle difficoltà e starebbe lavorando ad un ripristino del servizio. Le prime segnalazioni di Problemi di ricarica ho. Mobile sono giunti dopo le ore 8 di stamattina. In effetti, provando ad effettuare un nuovo accredito sulla SIM a marchio dell’operatore, nella pagina ufficiale del sito web, appare una scritta molto eloquente (visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Il servizio risulta non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si registrano purtroppo deiho.in questo lunedì 7. Chi desidera abbinare nuovo credito alla sua SIMsta riscontrando grandi difficoltà, visto che non può accedere all’operazione nonostante numerosi tentativi. L’operatore low-cost di Vodafone è al corrente delle difficoltà e starebbe lavorando ad undel. Le prime segnalazioni didiho.sono giunti dopo le ore 8 di stamattina. In effetti, provando ad effettuare un nuovo accredito sulla SIM a marchio dell’operatore, nella pagina ufficiale del sito web, appare una scritta molto eloquente (visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Ilrisulta non ...

