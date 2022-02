Perché Ngannou rischia di non combattere più in UFC

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Poco più di due settimane fa Francis “The Predator”ha riunificato il titolo del mondo UFC dei pesi massimi battendo il suo ex compagno di team, il francese Ciryl Gane. Quando la voce di Bruce Buffer ha annunciato la sua vittoria per decisione unanime non c’era il Presidente di UFC Dana White a stringergli la cintura da campione sulla vita. Eppure è una ritualità consolidata fino all’incontro precedente, quando ha premiato Deivenson Figueiredo. Accanto ac’era invece il matchmaker della promotion, una figura secondaria. White non ha neanche partecipato alla consueta conferenza stampa post-evento. Una doppia assenza che non è passata inosservata, e di cuiha detto di ignorare le motivazioni: «Non sonon ci fosse a consegnarmi la cintura, dovete chiederlo a lui. È stata una decisione di ...