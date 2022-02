Lo spettacolo olimpico è per pochi eletti

Advertising

Eurosport_IT : Quanto fa emozionare questo argento Olimpico nella staffetta mista? ?????? Che spettacolo questi ragazzi! ??????… - PlgMoschini : RT @Eurosport_IT: Quanto fa emozionare questo argento Olimpico nella staffetta mista? ?????? Che spettacolo questi ragazzi! ?????? #Beijing2022… - AndreaSperti2 : RT @Eurosport_IT: Quanto fa emozionare questo argento Olimpico nella staffetta mista? ?????? Che spettacolo questi ragazzi! ?????? #Beijing2022… - 80yeye80 : RT @simonesalvador: Un lunedì Olimpico. Che spettacolo. #Beijing2022 - simonesalvador : Un lunedì Olimpico. Che spettacolo. #Beijing2022 -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo olimpico

Internazionale

Strade deserte anche per via del freddo e del capodanno cinese, la Pechino che sabato 5 febbraio ha assistito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi sembrava poco interessata: tutt'altro clima ...Ecco le caratteristiche del personaggio protagonista: 'Livello di atletismoche gli ... Oscar Isaac ha anche parlato del fatto che loè stato in grado di prendersi alcune libertà in ...Dalle reazioni tra l’entusiasta e l’intenerito delle amiche con cui stavo guardando lo spettacolo, è probabile che il messaggio ... e acquiescente Complessivamente, la cerimonia olimpica è stata un ...il biathlon e tutto lo spettacolo della giornata olimpica a Pechino. E poi un po’ di spazio al calcio, con la finale degli Europei di futsal vinta dal Portogallo e con i numeri della serie A italiana ...