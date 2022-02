LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: subito fuori Innerhofer (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 5.23 Hemetsberger paga subito 59 centesimi al primo intermedio e 81 al secondo. 5.21 Allucinante Innerhofer. Esce dopo tre porte. Ha sbagliato completamente la linea ed ha saltato una porta. Ora l’austriaco Daniel Hemetsberger. La sensazione è che Kriechmayr sia battibile. 5.20 Bennett chiude secondo a 80 centesimi. Tocca a Christof Innerhofer. 5.20 Bennett commette un grave errore alla compressione, lo stesso punto dove è caduto Schwaiger. L’americano aveva solo 19 centesimi di ritardo. 5.18 Riparte la gara con l’americano Bryce Bennett. 5.16 Schwaiger viene portato via con il toboga. 5.12 Sempre tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA5.23 Hemetsberger paga59 centesimi al primo intermedio e 81 al secondo. 5.21 Allucinante. Esce dopo tre porte. Ha sbagliato completamente la linea ed ha saltato una porta. Ora l’austriaco Daniel Hemetsberger. La sensazione è che Kriechmayr sia battibile. 5.20 Bennett chiude secondo a 80 centesimi. Tocca a Christof. 5.20 Bennett commette un grave errore alla compressione, lo stesso punto dove è caduto Schwaiger. L’americano aveva solo 19 centesimi di ritardo. 5.18 Riparte la gara con l’americano Bryce Bennett. 5.16 Schwaiger viene portato via con il toboga. 5.12 Sempre tutto ...

