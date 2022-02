L'ex agente di Koulibaly: 'Deve festeggiare, non credo che con l'Inter ci sarà' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è scettico sulla presenza del forte difensore centrale senegalese per la super sfida che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bruno Satin, exdi Kalidou, è scettico sulla presenza del forte difensore centrale senegalese per la super sfida che...

Advertising

sscalcionapoli1 : Koulibaly, l’ex agente: “Non tornerà prima di venerdì e con l’Inter non giocherà” - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Inter, l’ex agente di Koulibaly: “Non credo ci sarà contro i nerazzurri” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA… - persemprecalcio : ??? Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, svela la data del ritorno del difensore del Napoli. Il giocatore sarà a dis… - infoitsport : Koulibaly, l’ex agente gela Napoli: «C’è con l’Inter? No, dovrà festeggiare» - Spazio_Napoli : Bruno #Satin, ex agente di #Koulibaly non ha dubbi sul rientro del difensore. Secondo le sue parole non tornerà pri… -