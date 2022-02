Le chat Telegram in cui si reclutano donatori di sangue non vaccinati (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata di oggi i giornali stanno riportando la storia della famiglia no-vax della provincia di Modena che rifiuta la trasfusione di sangue per il figlio minorenne che deve sottoporsi a un intervento al cuore. Le ragioni dei genitori, il cui scontro con il centro trasfusionale è giunto fino in tribunale, sono di natura religiosa e legate – in particolare – al fatto che nel vaccino anti Covid ci sarebbero embrioni umani. Facendo un giro su Telegram – in particolar modo in un gruppo legato ai no-vax e ai no green pass del modenese, appunto – è possibile rintracciare diversi appelli di persone che ricercano donatori di sangue non vaccinati. LEGGI ANCHE >>> L’Avis costretta a smentire le nuove (e vecchie) bufale sulle donazioni di sangue dei vaccinati ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata di oggi i giornali stanno riportando la storia della famiglia no-vax della provincia di Modena che rifiuta la trasfusione diper il figlio minorenne che deve sottoporsi a un intervento al cuore. Le ragioni dei genitori, il cui scontro con il centro trasfusionale è giunto fino in tribunale, sono di natura religiosa e legate – in particolare – al fatto che nel vaccino anti Covid ci sarebbero embrioni umani. Facendo un giro su– in particolar modo in un gruppo legato ai no-vax e ai no green pass del modenese, appunto – è possibile rintracciare diversi appelli di persone che ricercanodinon. LEGGI ANCHE >>> L’Avis costretta a smentire le nuove (e vecchie) bufale sulle donazioni didei...

Advertising

nut_jug : RT @alessiacurvy: Buon inizio di settimana a tutti ???? Ti aspetto in privato sul canale telegram o chat privata whatsapp ???? Rt e scrivi in p… - TFisTHIS73 : RT @alessiacurvy: Buon inizio di settimana a tutti ???? Ti aspetto in privato sul canale telegram o chat privata whatsapp ???? Rt e scrivi in p… - TmpTuti : RT @alessiacurvy: Buon inizio di settimana a tutti ???? Ti aspetto in privato sul canale telegram o chat privata whatsapp ???? Rt e scrivi in p… - ChaseD454 : RT @alessiacurvy: Buon inizio di settimana a tutti ???? Ti aspetto in privato sul canale telegram o chat privata whatsapp ???? Rt e scrivi in p… - alessiacurvy : Buon inizio di settimana a tutti ???? Ti aspetto in privato sul canale telegram o chat privata whatsapp ???? Rt e scriv… -