Inter, nessuna crisi, ma alcuni numeri delle ultime partite preoccupano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Perdere una partita dopo quattro mesi da marziani sarebbe sbagliato e ingiusto. L'Inter avrà anche buttato via un derby, ma gioca con lo scudetto sul petto, ha appena vinto la Supercoppa e resta in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Perdere una partita dopo quattro mesi da marziani sarebbe sbagliato e ingiusto. L'avrà anche buttato via un derby, ma gioca con lo scudetto sul petto, ha appena vinto la Supercoppa e resta in ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter nessuna Inter, nessuna crisi, ma alcuni numeri delle ultime partite preoccupano Soltanto il Venezia ? A volere per forza vedere il bicchiere mezzo vuoto, nelle ultime 5 partite l'Inter al 90' ha battuto soltanto il Venezia, in rimonta e tra grandi sofferenze. Per il resto, i ...

Osi, un bello in maschera L'Inter giocherà domani in Coppa Italia contro la Roma e sabato sarà di scena a Fuorigrotta. Sfida -... Nessuna luce, ma un confortevole abat - jour perennemente acceso. Il rilanciato Lobotka ha fatto ...

Inter, nessuna crisi, ma alcuni numeri delle ultime partite preoccupano La Gazzetta dello Sport Sabatini: «Cambi Inter? Inzaghi sugli ammoniti deve fare in un altro modo» Senza Perisic, l’Inter a sinistra potrebbe avere un problema? (Inter-News) Simone Inzaghi prima dell’allenamento ha parlato brevemente alla squadra: zero drammi, nessuno stato di crisi. Secondo quanto ...

Saccani: «Giroud-Sanchez? Intervento robusto ma regolare. Nessun fallo» L’azione si sviluppa da un recupero palla di Giroud che prima va in contrasto con l’attaccante dell’Inter, Sanchez, e poi va a chiudere l’azione segnando l’1-1. L’EPISODIO CHIAVE - L’ex arbitro ...

