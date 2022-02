Gunter: «Juve avversario difficile, ma anche l’Udinese è tosta» (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole del difensore del Verona Dopo la gara contro la Juventus, Gunter ha parlato ai canali ufficiali della società. Di seguito le parole del difensore dell’Hellas Verona. PRESTAZIONE – «Sì, abbiamo giocato contro un avversario difficile. Abbiamo fatto una prestazione ‘giusta’, ci è mancata un po’ di cattiveria in zona offensiva, ma abbiamo fatto cose buone per buona parte della gara». SQUADRA – «Stiamo crescendo, e possiamo continuare a farlo. Fisicamente stiamo bene e questo è importante per il tipo di gioco che facciamo. Per arrivare pronti al weekend ci prepariamo tutta la settimana, perché la fisicità ci aiuta anche sul piano tattico». TIFOSI – «È bellissimo vederli, si fanno sempre sentire e ci sono vicino, siamo molto fortunati e ringrazio tutti quelli che sono venuti fin qui ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole del difensore del Verona Dopo la gara contro lantus,ha parlato ai canali ufficiali della società. Di seguito le parole del difensore dell’Hellas Verona. PRESTAZIONE – «Sì, abbiamo giocato contro un. Abbiamo fatto una prestazione ‘giusta’, ci è mancata un po’ di cattiveria in zona offensiva, ma abbiamo fatto cose buone per buona parte della gara». SQUADRA – «Stiamo crescendo, e possiamo continuare a farlo. Fisicamente stiamo bene e questo è importante per il tipo di gioco che facciamo. Per arrivare pronti al weekend ci prepariamo tutta la settimana, perché la fisicità ci aiutasul piano tattico». TIFOSI – «È bellissimo vederli, si fanno sempre sentire e ci sono vicino, siamo molto fortunati e ringrazio tutti quelli che sono venuti fin qui ...

